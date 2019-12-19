Проти Богдана відкрили справу за позовом звільненого чиновника, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n131063-proty-bogdana-vidkryly-spravu-za-pozovom-zvilnenogo-chynovnyka.html

Ракурс

Андрій Богдан, керівник Офісу президента України, став фігурантом провадження у справі за позовом звільненого чиновника.

Екс-голова Державної служби з безпеки на транспорті Михайло Ноняк виступив з певними звинуваченнями. Про це повідомляє пре-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

Колишній керівник просить визнати протиправними дії Богдана. На його думку, соратник українського президента Володимира Зеленського ініціював притягнення до дисциплінарної відповідальності і звільнення його з посади. Богдан міг направити відповідного листа прем'єр-міністру Олексію Гончаруку.

Ноняк вважає, що потрібно звернути увагу на відсутність компетентності керівника Офісу президента щодо таких питань. Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Нагадаємо, про звільнення Ноняка з посади голови Укртрансбезпеки стало відомо у вересні. В уряді також повідомили про відсторонення з посад і інших керівників відомств.