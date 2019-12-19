Против Богдана открыли дело по иску уволенного чиновника, фото: facebook

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Андрей Богдан, руководитель Офиса президента Украины, стал фигурантом производства по делу по иску уволенного чиновника.

Экс-председатель Государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк выступил с определенными обвинениями. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Бывший руководитель просит признать противоправными действия Богдана. По его мнению, соратник украинского президента Владимира Зеленского инициировал привлечение к дисциплинарной ответственности и освобождение его от должности. Богдан мог направить соответствующее письмо премьер-министру Алексею Гончарук.

Ноняк считает, что нужно обратить внимание на отсутствие компетентности руководителя Офиса президента по таким вопросам. Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Напомним, об увольнении Ноняка с должности председателя Укртрансбезопасности стало известно в сентябре. В правительстве также сообщили об отстранении от должностей и других руководителей ведомств.