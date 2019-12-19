Верховная Рада приняла закон о ВСК. Фото: Zik

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Верховная Рада 19 декабря повторно рассмотрела законопроект о временных следственных и специальных комиссиях.

Народные избранники 337 голосами поддержали законопроект № 0979 «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» с предложениями президента Украины. Об этом сообщалось во время трансляции заседания парламента.

В пояснительной записке к закону указывается, что основаниями для образования ВСК могут быть сообщения о нарушении Конституции и законов Украины органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными, служебными лицами, руководителями (или должностными лицами, исполняющими их обязанности) предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, объединений граждан, представляющих общественный интерес.

Условиями для образования следственных комиссий также является:

сообщения об обстоятельствах, которые угрожают суверенитету, территориальной целостности Украины или ее экономическим, научно-техническим, национально-культурным, социальным интересам, охране окружающей среды;

сообщения о массовом нарушении прав, свобод и законных интересов граждан, их объединений или злоупотреблений властью должностными, служебными лицами, что нанесло существенный вред общественным интересам.

Закон предусматривает, что ВСК образуется парламентом, если предмет правового регулирования таких проектов не относится к предметам ведения комитетов, образованных ВРУ, кроме случая образования специальной комиссии для продолжения работы над законопроектом о внесении изменений в Конституцию.

Как известно, 23 сентября президент Владимир Зеленский ветировал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», который предусматривает процедуру импичмента главы государства. Этот закон ВРУ приняла 6 июня.

Напомним, 12 декабря Верховная Рада создала новую временную следственную комиссию относительно нападений на активистов и убийства активистки Екатерины Гандзюк.