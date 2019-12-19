Верховна Рада ухвалила закон про ТСК. Фото: Zik

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Ракурс

Верховна Рада 19 грудня повторно розглянула законопроект про тимчасові слідчі та спеціальні комісії.

Народні обранці 337 голосами підтримали законопроект № 0979 «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» з пропозиціями президента України. Про це повідомлялося під час трансляції засідання парламенту.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що підставами для утворення ТСК можуть бути повідомлення про порушення Конституції та законів України органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, керівниками (або посадовими особами, що виконують їх обов’язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, що становлять суспільний інтерес.

Умовами для утворення слідчих комісій також є:

повідомлення про обставини, які загрожують суверенітету, територіальній цілісності України або її економічним, науково-технічним, національно-культурним, соціальним інтересам, охороні довкілля;

повідомлення про масове порушення прав, свобод і законних інтересів громадян, їх об'єднань або зловживання владою посадовими, службовими особами, що завдало істотної шкоди суспільним інтересам.

Закон передбачає, що ТСК утворюється парламентом, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених ВРУ, крім випадку утворення спеціальної комісії для продовження роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції.

Як відомо, 23 вересня президент Володимир Зеленський ветував закон «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», який передбачає процедуру імпічменту глави держави. Цей закон ВРУ ухвалила 6 червня.

Нагадаємо, 12 грудня Верховна Рада утворила нову тимчасову слідчу комісію щодо нападів на активістів та убивства активістки Катерини Гандзюк.