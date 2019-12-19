Мінфін: Пільги зі сплати дивідендів для держкомпаній скасовані через провал інвестпрограми

Оксана Маркарова. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n131062-minfin-pilgy-zi-splaty-dyvidendiv-dlya-derjkompaniy-skasovani-cherez-proval-investprogramy.html

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Пільги зі сплати дивідендів скасовані для шести державних компаній через провал інвестиційної програми. Серед таких держпідприємств опинилися АТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Укргідроенерго» і ПрАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Про це повідомила у своєму Facebook міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Маркарова уточнила, що пільги були надані компаніям попереднім Кабміном при обов’язковому дотриманні наступних вимог:

не заниження загальної суми виплат;

для деякої інвестиційної програми.

За словами міністра, жодна з цих вимог не виконана, тому пільги скасовано. Маркарова вважає, що збільшення нормативу по дивідендах держкомпаній дозволить направити додатково до бюджету понад 2 млрд грн. При цьому міністр уточнила, що на даний час недовиконання бюджету з даного джерела становить близько 10 млрд грн.

Нагадаємо, що в грудні Кабмін підвищив норматив по виплаті дивідендів для шести держкомпаній. Тільки «Ощадбанку» залишили норматив на рівні 30% від суми чистого прибутку. АТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Укргідроенерго» та ПрАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» повинні за 2018 рік виплатити дивіденди у розмірі 90% від прибутку, а роком раніше платили лише 30%.

Також Кабмін підвищив базовий норматив виплати дивідендів для компаній Із держчасткою з 50% до 90% від чистого прибутку.