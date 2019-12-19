Минфин: Льготы по уплате дивидендов для госкомпаний отменены из-за провала инвестпрограммы

Оксана Маркарова. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n131062-minfin-lgoty-po-uplate-dividendov-dlya-goskompaniy-otmeneny-iz-za-provala-investprogrammy.html

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Льготы по уплате дивидендов отменены для шести государственных компаний из-за провала инвестиционной программы. Среди таких госпредприятий оказались АО «Укрзализныця», ЧАО «Укргидроэнерго» и ЧАО «Объединенная горно-химическая компания».

Об этом сообщила в своем Facebook министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Маркарова уточнила, что льготы были предоставлены компаниям предыдущим Кабмином при обязательном соблюдении следующих требований:

не занижение общей суммы выплат;

для некоторой инвестиционной программы.

По словам министра, ни одно из данных требований выполнено не было, поэтому льготы отменены. Маркарова считает, что увеличениенорматива по дивидендам госкомпаний позволит направить в бюджет дополнительно более 2 млрд грн. При этом министр уточнила, что в настоящее время недовыполнение бюджета из данного источника составляет около 10 млрд грн.

Напомним, что в декабре Кабмин повысил норматив по выплате дивидендов для шести госкомпаний. Только «Ощадбанку» оставили норматив на уровне 30% от суммы чистой прибыли. АО «Укрзализныця», ЧАО «Укргидроэнерго» и ЧАО «Объединенная горно-химическая компания» должны за 2018 год выплатить дивидендов в размере 90% от прибыли, а годом ранее платили лишь 30%.

Также Кабмин повысил базовый норматив выплаты дивидендов для компаний с госдолей с 50% до 90% от чистой прибыли.

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