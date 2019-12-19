Экспедиция Кортеса: найдены якоря с кораблей конкистадора, фото: Википедия

https://racurs.ua/n131061-ekspediciya-kortesa-naydeno-yakorya-s-korabley-konkistadora-foto.html

Ракурс

Экспедиция Эрнана Кортеса в Центральную Америку снова обсуждается во всем мире.

У берегов Мексики найдены два якоря с кораблей испанского конкистадора. Об этом сообщает Reuters.

Их зафиксировали неподалеку портового города Веракрус. Эксперты исследовали дно океана на глубине от 10 до 15 м. Артефакты выявлены магнитометрами.

Исследователи считают, что предметы принадлежали испанскому флоту. Длина самого большого из двух якорей составляет почти 4 м, а ширина — около 1,6 м.

Археологи убедились, что они на верном пути в поиске новых свидетельств европейского завоевания Мексики. Специалисты рассказали о еще 15 локациях, в которых могут находиться другие якоря. Части затонувших испанских галеонов вероятно находятся в этой местности.

Участники экспедиции Эрнана Кортеса впервые высадились вблизи Веракруса (ранее — Вилья-Рика) в 1519 году. Город стал оживленным портом уже в 1521 году. Кортес завоевал землю ацтеков в XVI веке.

Ранее на дне Средиземного моря найден корабль времен Римской империи. Археологи предполагают, что он затонул в период между 100 годом н.э. и 100 годом до н.э.