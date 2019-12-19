Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 20 декабря ожидается солнечная с легкой облачностью.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 7° тепла. Днем прогнозируют от 4° тепла до 11° выше нуля, в южных областях, в других областях 4−6° тепла. Ветер в Украине юго-восточный 5−10 м/сек. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 20 декабря прогнозируется облачная с прояснениями. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 1° тепла, а днем 4−6° тепла.

Во Львове в последний рабочий день недели ожидается облачность. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, днем 8−10° тепла.

В Одессе в пятницу без существенных осадков. Ночью температура воздуха 5−7° мороза, днем 9−11° тепла.

В Днепре завтра облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха от 0° до 2° мороза, а днем ожидается 4−6° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки обещают облачность. Ночью температура воздуха от 1° ниже нуля до 1° тепла, а днем ожидается 4−6° тепла.

В Карпатах 19 декабря ожидается солнечная и теплая погода. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 8−10° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 20 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, синоптики заявляли, что 19 декабря Гидрометцентр Украины обещал достаточно теплую погоду, как для декабря. Почти во всех регионах страны обещали от 5 до 9° тепла. На юге ожидается от 8 до 13°.