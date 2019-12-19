Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Предыдущий обмен пленными состоялся в сентябре, фото: «24 канал»

Обмен пленными: в ТКГ рассказали, кто войдет в первую группу

19 дек 2019, 16:35
999

В первую группу обмена пленными войдут лица, находящиеся на временно оккупированных территориях, а не в России.

Об этом во время брифинга заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская, сообщает агентство «Укринформ».

Она отметила, что речь идет как о гражданских, так и о военных, однако количество этих лиц не назвала. По ее словам, количество человек в списках на обмен постоянно меняется.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы подтвердить как можно больше людей, которые незаконно удерживаются на территории Донбасса, — отметила Лутковская.

Она также добавила, что делается все возможное для максимального приближения даты обмена.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко недавно заявил, что украинская сторона готова к «очень серьезным компромиссам», чтобы вернуть максимальное количество удерживаемых людей.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше