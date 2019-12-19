Обмін полоненими: у ТКГ розповіли, хто увійде в першу групу

Попередній обмін полоненими відбувся у вересні, фото: «24 канал»

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У першу групу обміну полоненими увійдуть особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, а не в Росії.

Про це під час брифінгу заявила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Валерія Лутковська, повідомляє агентство «Укрінформ».

Вона зазначила, що йдеться як про цивільних, так і про військових, проте кількість цих осіб не назвала. За її словами, кількість людей у списках на обмін постійно змінюється.

Ми постійно працюємо над тим, щоб підтвердити якомога більше людей, які незаконно утримуються на території Донбасу, — наголосила Лутковська.

Вона також додала, що робиться все можливе для максимального наближення дати обміну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко нещодавно заявив, що українська сторона готова до «дуже серйозних компромісів», щоб повернути максимальну кількість утримуваних людей.