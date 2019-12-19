Єрмак назвав дату візиту держсекретаря США до України, фото: U.S. Department of State

https://racurs.ua/ua/n131058-iermak-nazvav-datu-vizytu-derjsekretarya-ssha-pompeo-do-ukrayiny.html

Ракурс

Майк Помпео, держсекретар США, прибуде до України у січні 2020 року.

Його візит заплановано на початок місяця. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» повідомив помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

На його думку, після цієї зустрічі буде певна ясність стосовно можливого візиту глави держав до США. Він розповів і про плани домовитись про візит Зеленського до Великої Британії.

Потім, я думаю, буде також звернуто увагу на Схід, — зізнався Єрмак.

Він додав, що в американському суспільстві «є стійка повага до президента Зеленського». За його словами, український лідер зайняв «дуже принципову, чесну, гідну позицію».

Майком Помпео прилетить до Києва для обговорення відносин між країнами. На тлі розслідування імпічменту президенту Дональду Трампу довіру було підірвано.

Раніше Єрмак допустив «модернізацію» мінських домовленостей. Чиновник заявив, що угоди потребують певних змін.