Мінські угоди: Єрмак допустив «модернізацію» домовленостей, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n131053-minski-ugody-iermak-dopustyv-modernizaciu-domovlenostey.html

Ракурс

Мінські угоди можливо модернізувати.

Таку думку висловив Андрій Єрмак, помічник президента України Володимира Зеленського. В інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» він повідомив подробиці.

Він вважає, що юридичний документ повинен працювати, а на цю міжнародну платформу витрачено багато сил.

«Саме модернізація може бути, — заявив чиновник.

Єрмак додав, що Україна контролює беззастережне припинення вогню. Влада забезпечує діяльність тих, хто за це відповідає. Він зазначив, що особисто би не підписував деяких положень Мінських угод, оскільки сьогодні можна критикувати кожен пункт домовленостей.

Відкоригувати і змінити, на його думку, точно потрібно питання передачі Україні контролю над кордоном єдиним положенням Мінських угод. З Москвою у цьому питанні Київ абсолютно не погоджується.

Раніше Зеленський після зустрічі у «нормандському форматі» повідомив, що Україна може створити окрему підгрупу для переговорів щодо кордону. Її представники будуть займатись виключно цим питанням.