Невідомі спалили редакцію районної газети на Львівщині. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n131052-na-lvivschyni-spalyly-redakciu-rayonnoyi-gazety-foto.html

Ракурс

Редакція районної газети «Голос Самбірщини» на Львівщині згоріла через підпал.

Невідомі здійснили свідомий підпал редакції. Пожежу ліквідували робітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, наразі на місці події працюють слідчі Національної поліції. Про це 19 грудня повідомив глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на власній сторінці у Facebook.

Сьогодні о 8.00 на роботу прийшла бухгалтер, побачила, що двері були вибиті та прочинені, усередині — дим. Спочатку подумали, що задимлення, але насправді, вигоріли всі кабінети, особливо там, де редакційні комп’ютери. Тепер завтра читачі не отримають своєї газети. І що тепер з нами буде взагалі — не знаємо, — цитує Томіленко Марію Пукій.

За словами голови НСЖУ, редакція знаходиться на другому поверсі цілісного комплексу разом із друкарнею. У 2018 році газету роздержавили, а редакція у приватному статусі мала право перебувати у своєму приміщенні.

Згодом друкарню почали приватизувати, а сесія райради наклала обмеження, що приватизація не має торкатися нежитлових приміщень, у яких знаходиться редакція. Однак, коли головред намагалася укласти новий договір на користування приміщеннями, виявилося, що увесь комплекс — включно з редакційними приміщеннями вже приватизований.

Невідомі зловмисники викрали з редакції сейф, у якому не було грошей. Згодом його знайшли на вулиці. Сейф невідомим зламати не вдалося, а документи були на місці.

Нагадаємо, Національна поліція встановила причину виникнення пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Займання сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів.