Пожежа в одеському коледжі. Фото: Думська

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Національна поліція розглядала три версії виникнення пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Слідчі відкинули версії про підпал та необережне поводження з вогнем. Займання сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів. Про це 17 грудня заявив начальник поліції Одеській області Олег Бех під час брифінгу, повідомлялося в трансляції одеського «7 каналу».

За характерними ознаками та за вилученими з місця події предметами, попередньо можна повідомити, що займання сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів, — заявив Бех.

Експерти встановили, що пожежа почалася з кабінету № 9, розташованого на третьому поверсі коледжу. Крім того, призначена додаткова експертиза, яка дозволить слідству зробити остаточний висновок про причини пожежі.

Начальник обласної поліції зазначив, що станом на сьогодні, родичам загиблих ще не віддали 11 тіл, загиблих у пожежі. Очікується, що до кінця тижня будуть відомі проміжні результати молекулярно-генетичні експертизи, а з наступного тижня родичам можуть відати тіла.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу забрала життя 16 осіб. Внаслідок пожежі постраждали 30 осіб, ще восьмеро перебувають в лікарнях. Надзвичайна подія сталася 4 грудня. За фактом трагедії поліція внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Київський районний суд міста Одеси 11 грудня відправив під цілодобовий домашній арешт директора Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.