Пожежа в Одесі. Фото: Думська

https://racurs.ua/ua/n130806-pojeja-v-odesi-dbr-vlashtuvalo-obshuky-v-oblupravlinni-dsns.html

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Державне бюро розслідувань почало розслідування щодо одеських пожежників.

Слідчі відкрили ще одне кримінальне провадження через пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка забрала 16 життів.

Розслідується недбалість, проявлена співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, які повинні були перевіряти дотримання правил пожежної безпеки в будинку Асвадурова. Попередньо дії пожежників кваліфікували ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу. Підозри поки нікому не оголошували. Про це повідомляє видання «Думська».

Джерела в прокуратурі повідомили, що обласному управлінні ДСНС правоохоронці проводять обшуки. Слідчі ДБР вилучають матеріали перевірок з 2014 року.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу забрала життя 16 осіб. Внаслідок пожежі постраждали 30 осіб, ще восьмеро перебувають в лікарнях. Надзвичайна подія сталася 4 грудня. За фактом трагедії поліція внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Київський районний суд міста Одеси 11 грудня відправив під цілодобовий домашній арешт директора Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.