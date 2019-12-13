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Ракурс
Пожар в Одессе. Фото: Думская

Пожар в Одессе: ГБР устроило обыски в облуправлении ГСЧС

13 дек 2019, 15:18
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Государственное бюро расследований начало расследование в отношении одесских пожарных.

Следователи открыли еще одно уголовное производство из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который унес 16 жизней.

Расследуется халатность, проявленная сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в доме Асвадурова. Предварительно квалифицировали действия пожарных ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса. Подозрения пока никому не объявляли. Об этом сообщает издание «Думская».

Источники в прокуратуре сообщили, что в областном управлении ГСЧС правоохранители проводят обыски. Следователи ГБР изымают материалы проверок с 2014 года.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса унес жизни 16 человек. В результате пожара пострадали 30 человек, еще восемь находятся в больницах. ЧП произошло 4 декабря. По факту трагедии полиция внесла сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Киевский районный суд города Одессы 11 декабря отправил под круглосуточный домашний арест директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник: Ракурс


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