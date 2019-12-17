Пожар в одесском колледже. Фото: Думская

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Национальная полиция рассматривала три версии возникновения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Следователи отвергли версии о поджоге и неосторожном обращении с огнем. Возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов. Об этом 17 декабря заявил начальник полиции Одесской области Олег Бех во время брифинга, сообщалось в трансляции одесского «7 канала».

По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметами, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов, — заявил Бех.

Эксперты установили, что пожар начался с кабинета № 9, расположенного на третьем этаже колледжа. Кроме того, назначена дополнительная экспертиза, которая позволит следствию сделать окончательный вывод о причинах пожара.

Начальник областной полиции отметил, что по состоянию на сегодня, родственникам погибших еще не отдали 11 тел, погибших в пожаре. Ожидается, что до конца недели будут известны промежуточные результаты молекулярно-генетические экспертизы, а со следующей недели родственникам могут отдать тела.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса унес жизни 16 человек. В результате пожара пострадали 30 человек, еще восемь находятся в больницах. ЧП произошло 4 декабря. По факту трагедии полиция внесла сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Киевский районный суд города Одессы 11 декабря отправил под круглосуточный домашний арест директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.