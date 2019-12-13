Пожар в Одессе: ГСЧС пыталась уничтожить и скрыть доказательства по делу, фото — СБУ

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Служба безопасности Украины сообщила о намерении уничтожить и скрыть доказательства по делу о пожаре в колледже Одессы.

СБУ проводит обыски в служебных помещениях регуправления ГСЧС Одесской области из-за пожара в «Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса».

Речь идет о ненадлежащем исполнении спасателями служебных обязанностей и использовании служебного положения вопреки интересам службы, что привело к гибели 16 человек.

Оперативники СБУ получили информацию о том, что некоторые руководители управления пытались скрыть и уничтожить документы о проверках противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений колледжа.

Сегодня об обысках в облуправлении ГСЧС рассказали в ГБР. Государственное бюро расследований открыло еще одно уголовное производство из-за пожара в колледже, который унес 16 жизней. Действия пожарных квалифицировали по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины. Следователи изымали материалы проверок с 2014 года.

Ранее Киевский райсуд Одессы 11 декабря отправил под круглосуточный домашний арест директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей руководство областного управления ГСЧС на время расследования дела.