Пожежа в Одесі: ДСНС намагалася знищити і сховати докази у справі, фото — СБУ

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Служба безпеки України повідомила про намір знищити і сховати докази у справі про пожежу в коледжі Одеси.

СБУ проводить обшуки у службових приміщеннях регуправління ДСНС Одещини через пожежу в «Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу».

Йдеться про неналежне виконання рятувальниками службових обов’язків та використання службового становища всупереч інтересам служби, що призвело до загибелі 16 людей.

Оперативники СБУ отримали інформацію про те, що деякі керівники управління намагалися приховати та знищити документи щодо перевірок протипожежного стану і надання дозволу на експлуатацію приміщень коледжу.

Сьогодні про обшуки в облуправлінні ДСНС розповіли в ДБР. Державне бюро розслідувань відкрило ще одне кримінальне провадження через пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка забрала 16 життів. Дії пожежників кваліфікували ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України. Слідчі вилучали матеріали перевірок з 2014 року.

Раніше Київський райсуд Одеси 11 грудня відправив під цілодобовий домашній арешт директора Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив відсторонити від виконання обов’язків керівництво обласного управління ДСНС на час розслідування справи.