Вбивство Шеремета: ЗМІ повідомили, що із квартири головного фігуранта винесли міну, фото — УП

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Із квартири головного фігуранта справи про вбивство Павла Шеремета напередодні обшуку винесли міну.

Джерела «Української правди», які пов’язані зі слідством, повідомили, що Андрій Антоненко попросив родича напередодні проведення обшуку винести з квартири міну МОН-50.

Він начебто попросив 12 грудня у телефонній розмові родича винести вибухівку з його житла.

Один із родичів Антоненка виніс щось зелене, заховане в шафі. Ця річ була захована на нижньому поверсі в офісі, — заявило джерело УП.

Саме цей факт спонукав слідство провести у ніч з 12 на 13 грудня обшуки у волонтерів. Міну знайшли у родича, який власне її виніс від Антоненка. Під час обшуку МОН-50 була у напіврозібраному стані. Міну вилучили і направили на експертизи.

Сьогодні Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Шеремета. Правоохоронці підозрюють у злочині військовослужбовця Сил спеціальних операцій ЗСУ та музиканта Андрія Антоненка, волонтера Юлію Кузьменко та медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Слідчі вважають, що Кузьменко з Антоненком нібито закладали вибухівку під автомобіль, а Дугарь — досліджувала місцевість і робила фотозйомку за кілька днів до вибуху. Її сьогодні відправили під цілодобовий домашній арешт.