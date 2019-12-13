Убийство Шеремета: СМИ сообщили, что из квартиры главного фигуранта вынесли мину, фото — УП

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Ракурс

Из квартиры главного фигуранта дела об убийстве Павла Шеремета накануне обыска вынесли мину.

Источники «Украинской правды», связанные со следствием, сообщили, что Андрей Антоненко попросил родственника накануне проведения обыска вынести из квартиры мину МОН-50.

Подозревают, что он попросил 12 декабря в телефонном разговоре родственника вынести взрывчатку из его жилья.

Один из родственников Антоненко вынес что-то зеленое, спрятанное в шкафу. Эта вещь была спрятана на первом этаже в офисе, — заявил источник УП.

Именно этот факт побудил следствие провести в ночь с 12 на 13 декабря обыски у волонтеров. Мину нашли у родственника, который собственно ее вынес от Антоненко. Во время обыска МОН-50 была в полуразобранном состоянии. Мину изъяли и направили на экспертизу.

Сегодня Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета. Правоохранители подозревают в преступлении военнослужащего Сил специальных операций ВСУ и музыканта Андрея Антоненко, волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Следователи считают, что Кузьменко с Антоненко якобы закладывали взрывчатку под автомобиль, а Дугарь — исследовала местность и делала фотосъемку за несколько дней до взрыва. Ее сегодня отправили под круглосуточный домашний арест.