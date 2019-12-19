Неизвестные сожгли редакцию районной газеты на Львовщине. Фото: 24 канал

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Редакция районной газеты «Голос Самборщины» на Львовщине сгорела из-за поджога.

Неизвестные совершили сознательный поджог редакции. Пожар ликвидировали работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сейчас на месте происшествия работают следователи Национальной полиции. Об этом 19 декабря сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Сегодня в 8.00 на работу пришла бухгалтер, увидела, что двери были выбиты и приоткрыты, внутри — дым. Сначала подумали, что задымление, но на самом деле, выгорели все кабинеты, особенно там, где редакционные компьютеры. Теперь завтра читатели не получат своей газеты. И что теперь с нами будет вообще-не знаем, — цитирует Томиленко Марию Пукий.

По словам председателя НСЖУ, редакция находится на втором этаже целостного комплекса вместе с типографией. В 2018 году газету разгосударствили, а редакция в частном статусе имела право находиться в своем помещении.

Впоследствии типографию начали приватизировать, а сессия райсовета наложила ограничения, что приватизация не должна касаться нежилых помещений, в которых находится редакция. Однако, когда главред пыталась заключить новый договор на пользование помещениями, оказалось, что весь комплекс, включая редакционными помещениями уже приватизирован.

Неизвестные злоумышленники похитили из редакции сейф, в котором не было денег. Впоследствии его нашли на улице. Сейф неизвестным сломать не удалось, а документы были на месте.

Напомним, Национальная полиция установила причину возникновения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.