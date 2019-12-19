Минские соглашения: Ермак допустил «модернизацию» договоренностей, фото: facebook

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Ракурс

Минские соглашения возможно модернизировать.

Такое мнение высказал Андрей Ермак, помощник президента Украины Владимира Зеленского. В интервью агентству «Интерфакс-Украина» он сообщил подробности.

Он считает, что юридический документ должен работать, а на эту международную платформу потрачено много сил.

«Именно модернизация может быть, — заявил чиновник.

Ермак добавил, что Украина контролирует безоговорочное прекращение огня. Власть обеспечивает деятельность тех, кто за это отвечает. Он отметил, что лично бы не подписывал некоторых положений Минских соглашений, поскольку сегодня можно критиковать каждый пункт договоренностей.

Откорректировать и изменить, по его мнению, точно нужно вопрос передачи Украине контроля над границей единственным положением Минских соглашений. С Москвой в этом вопросе Киев абсолютно не согласен.

Ранее Зеленский после встречи в «нормандском формате» сообщил, что Украина может создать отдельную подгруппу для переговоров по границе. Ее представители будут заниматься исключительно этим вопросом.