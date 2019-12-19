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Ермак назвал дату визита госсекретаря США в Украину, фото: U.S. Department of State

Ермак назвал дату визита госсекретаря США Помпео в Украину

19 дек 2019, 16:07
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Майк Помпео, госсекретарь США, прилетит в Украину в январе 2020 года.

Его визит запланирован в начале месяца. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его мнению, после этой встречи будет определенная ясность относительно возможного визита главы государств в США. Он рассказал и о планах договориться о визите Зеленского в Великобританию.

Затем, я думаю, будет также обращено внимание на Восток, — признался Ермак.

Он добавил, что в американском обществе «есть стойкое уважение к президенту Зеленскому». По его словам, украинский лидер занял «очень принципиальную, честную, достойную позицию».

Майк Помпео прилетит в Киев для обсуждения отношений между странами. На фоне расследования импичмента президенту Дональду Трампу доверие было подорвано.

Ранее Ермак допустил «модернизацию» минских договоренностей. Чиновник заявил, что соглашения нуждаются в определенных изменениях.


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