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Ермак назвал дату визита госсекретаря США в Украину, фото: U.S. Department of State
Ермак назвал дату визита госсекретаря США Помпео в Украинуhttps://racurs.ua/n131058-ermak-nazval-datu-vizita-gossekretarya-ssha-pompeo-v-ukrainu.htmlРакурс
Майк Помпео, госсекретарь США, прилетит в Украину в январе 2020 года.
Его визит запланирован в начале месяца. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
По его мнению, после этой встречи будет определенная ясность относительно возможного визита главы государств в США. Он рассказал и о планах договориться о визите Зеленского в Великобританию.
Затем, я думаю, будет также обращено внимание на Восток, — признался Ермак.
Он добавил, что в американском обществе «есть стойкое уважение к президенту Зеленскому». По его словам, украинский лидер занял «очень принципиальную, честную, достойную позицию».
Майк Помпео прилетит в Киев для обсуждения отношений между странами. На фоне расследования импичмента президенту Дональду Трампу доверие было подорвано.
Ранее Ермак допустил «модернизацию» минских договоренностей. Чиновник заявил, что соглашения нуждаются в определенных изменениях.
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