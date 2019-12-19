Королева Елизавета II, фото: PolizeiBerlin

https://racurs.ua/n131057-brexit-velikobritaniya-vyydet-iz-evrosouza-do-31-yanvarya-koroleva.html

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Великобритания выйдет из состава Европейского Союза до 31 января 2020 года.

Об этом королева страны Елизавета II заявила сегодня в обращении к парламенту, сообщает агентство Associated Press.

По результатам внеочередных выборов в Великобритании победу одержала Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона, который является сторонником Brexit.

Теперь Джонсон должен превратить свои обещания на выборах в политическую реальность.

В частности, планируется принять законы, призванные помочь процессу выхода из Евросоюза.

Кроме того, Джонсон уже отдал распоряжение чиновникам перестать использовать термин Brexit после 31 января 2020 года.

Джонсон также обещал уменьшить региональное неравенство и принести большее единство Великобритании, в состав которой входят Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия.

Но Brexit делает выполнение этого обещания более сложным. Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться в ЕС на британском референдуме 2016 года, а на прошлой неделе большинство шотландских мест в парламенте получила Шотландская национальная партия, которая выступает против Brexit и стремится к независимости.

Сначала Brexit планировался на март 2018 года, однако впоследствии несколько раз откладывался.

Напомним, внеочередные выборы в Великобритании состоялись 12 декабря. По их результатам Консервативная партия получила монобольшинство в парламенте.