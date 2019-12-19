Королева Єлизавета II, фото: PolizeiBerlin

https://racurs.ua/ua/n131057-brexit-brytaniya-vyyde-z-ievrosouzu-do-31-sichnya-koroleva.html

Ракурс

Велика Британія вийде зі складу Європейського Союзу до 31 січня 2020 року.

Про це королева країни Єлизавета II заявила сьогодні у промові до парламенту, повідомляє агентство Associated Press.

За результатами позачергових виборів у Великій Британії перемогу здобула Консервативна партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона, котрий є прихильником Brexit.

Тепер Джонсон повинен перетворити свої обіцянки на виборах у політичну реальність.

Зокрема, планується ухвалити закони, покликані посприяти процесові виходу з Євросоюзу.

Крім того, Джонсон вже віддав розпорядження чиновникам перестати використовувати термін Brexit після 31 січня 2020 року.

Джонсон також обіцяв зменшити регіональну нерівність та принести більшу єдність Великої Британії, до складу якої входять Англія, Шотландія, Уельс та Північна Ірландія.

Але Brexit робить виконання цієї обіцянки більш складним. Шотландія проголосувала за те, щоб залишитися в ЄС на британському референдумі 2016 року, а минулого тижня більшість шотландських місць у парламенті отримала Шотландська національна партія, яка виступає проти Brexit і прагне незалежності.

Спочатку Brexit планувався на березень 2018 року, однак згодом кілька разів відкладався.

Нагадаємо, позачергові вибори у Великій Британії відбулися 12 грудня. За їхніми результатами Консервативна партія отримала монобільшість у парламенті.