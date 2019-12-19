Антон Геращенко. Фото: ZN.ua

https://racurs.ua/ua/n131056-ubyvstvo-sheremeta-analogichna-znaydeniy-u-antonenka-mina-vykorystovuvalasya-dlya-pidryvu.html

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Убивство журналіста Павла Шеремета здійснили за допомогою вибухового пристрою, аналогічного міні, виявленій під час обшуку у підозрюваного Андрія Антоненка.

Таку заяву зробив сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час бесіди з журналістами в Києві, пише «Інтерфакс-Україна».

Йдеться про половину радянської протипіхотної міни МОН-50. Перед обшуком Антоненко попросив по телефону свого товариша винести «зелену х-ню». Правоохоронці оперативно відреагували на цю інформацію і знайшли зелений предмет, яким виявилася половина бойової протипіхотної міни МОН-50.

За твердженням Геращенко, саме з половини такої міни було виготовлено вибуховий пристрій, за допомогою якого був підірваний автомобіль із журналістом.

Геращенко додав, що на сьогоднішній день не можна стверджувати, що саме знайдена у Антоненка міна використовувалася для виготовлення вибухівки. Зараз проводиться експертиза, яка встановить, чи була половина міни Антоненка частиною вибухівки, що використовувалася для вбивства Шеремета.

Геращенко запевнив, що до Антоненка у будь-якому випадку буде маса питань із боку правоохоронних органів, так як не кожен громадянин України має доступ до подібних бойових вибухових пристроїв. Він також уточнив, що деякі активісти намагаються заплутати слідство, стверджуючи, що Антоненко зберігав частину макету міни.

Геращенко додав, що правоохоронці з’ясовуватимуть у Антоненка, де зараз знаходиться друга половина міни МОН-50.