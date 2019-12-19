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У Донецьку прогриміли вибухи. Фото: ki.ill.in.ua
В окупованому Донецьку лунають вибухи — соцмережіhttps://racurs.ua/ua/n131055-v-okupovanomu-donecku-lunaut-vybuhy-socmereji.htmlРакурс
У Донецьку 19 грудня гримлять вибухи, по деяких районах окупованого міста пройшла вибухова хвиля.
Вибухи фіксують у північно-західному напрямку. У соціальній мережі Twitter користувачі припускають, що проросійські бойовики влаштували провокацію, щоб згодом звинуватити у скоєному Збройні сили України.
Донецьк. Серія важких вибухів з півночі, — пише користувач UkraineForever.
Починають гриміти вибухи північніше Донецька, — йдеться у повідомленні користувача hochu @ domoy.
Офіційної інформації й подробиць про вибухах поки немає.
Нагадаємо, навесні на окупованій Луганщині прогримів вибух, який стався на шахті «Східкарбон» у Лутугінському районі. Після вибуху під землею залишилися заблокованими 17 шахтарів.
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