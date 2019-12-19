У Донецьку прогриміли вибухи. Фото: ki.ill.in.ua

https://racurs.ua/ua/n131055-v-okupovanomu-donecku-lunaut-vybuhy-socmereji.html

Ракурс

У Донецьку 19 грудня гримлять вибухи, по деяких районах окупованого міста пройшла вибухова хвиля.

Вибухи фіксують у північно-західному напрямку. У соціальній мережі Twitter користувачі припускають, що проросійські бойовики влаштували провокацію, щоб згодом звинуватити у скоєному Збройні сили України.

Донецьк. Серія важких вибухів з півночі, — пише користувач UkraineForever. Починають гриміти вибухи північніше Донецька, — йдеться у повідомленні користувача hochu @ domoy.

Офіційної інформації й подробиць про вибухах поки немає.

Нагадаємо, навесні на окупованій Луганщині прогримів вибух, який стався на шахті «Східкарбон» у Лутугінському районі. Після вибуху під землею залишилися заблокованими 17 шахтарів.