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Ракурс
У Донецьку прогриміли вибухи. Фото: ki.ill.in.ua

В окупованому Донецьку лунають вибухи — соцмережі

19 гру 2019, 15:58
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У Донецьку 19 грудня гримлять вибухи, по деяких районах окупованого міста пройшла вибухова хвиля.

Вибухи фіксують у північно-західному напрямку. У соціальній мережі Twitter користувачі припускають, що проросійські бойовики влаштували провокацію, щоб згодом звинуватити у скоєному Збройні сили України.

Донецьк. Серія важких вибухів з півночі, — пише користувач UkraineForever.

Починають гриміти вибухи північніше Донецька, — йдеться у повідомленні користувача hochu @ domoy.

Офіційної інформації й подробиць про вибухах поки немає.

Соцмережі про вибухи у Донецьку: Twitter

Соцмережі про вибухи у Донецьку: Twitter

Соцмережі про вибухи у Донецьку: Twitter

Соцмережі про вибухи у Донецьку: Twitter

Нагадаємо, навесні на окупованій Луганщині прогримів вибух, який стався на шахті «Східкарбон» у Лутугінському районі. Після вибуху під землею залишилися заблокованими 17 шахтарів.

Джерело: Ракурс


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