Антиросійські санкції на півроку пролонгував ЄС. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n131054-antyrosiyski-sankciyi-na-pivroku-prolonguvav-ies.html

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Санкції проти Росії пролонгував Європейський Союз. Рішення сьогодні затвердила Рада ЄС, повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

Обмеження, які діятимуть до 31 липня 2020 року, поширюються на фінансову, оборонну й енергетичну галузі економіки Росії. Зокрема, п’ятьом російським державним компаніям закрито доступ до фінансового ринку Євросоюзу, а також заборонено торгувати озброєнням і товарами подвійного призначення з російською стороною.

Антиросійські санкції діють із літа 2014 року через російську військову агресію проти України, у тому числі окупацію Криму.

В Україні також діє санкційний режим щодо Росії. Недавно в уряді анонсували запровадження нових обмежень упродовж місяця.

Нові персональні економічні санкції проти РФ стосуватимуться компаній-постачальників матеріалів для російського оборонно-промислового комплексу. Вони будуть запроваджені на три роки і діятимуть як стосовно юридичних осіб із Росії, так і з окупованих нею територій.