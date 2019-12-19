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Ракурс
Антироссийские санкции на полгода продлил ЕС. Фото: Цензор.НЕТ

Антироссийские санкции на полгода продлил ЕС

19 дек 2019, 15:47
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Санкции против России продлил Европейский Союз. Решение сегодня утвердил Совет ЕС, сообщил журналист Рикард Йозвяк.

Ограничения, которые будут действовать до 31 июля 2020 года, распространяются на финансовую, оборонную и энергетическую отрасли экономики России. В частности, пяти российским государственным компаниям закрыт доступ к финансовому рынку Евросоюза, а также запрещено торговать вооружением и товарами двойного назначения с российской стороной.

Антироссийские санкции действуют с лета 2014 года из-за российской военной агрессии против Украины, в том числе оккупации Крыма.

Антироссийские санкции на полгода продлил ЕС. Скриншот из Twitter

В Украине также действует санкционный режим против России. Недавно в правительстве анонсировали введение новых ограничений в течение месяца.

Новые персональные экономические санкции против РФ будут касаться компаний-поставщиков материалов для российского оборонно-промышленного комплекса. Они будут введены на три года и действовать в отношении юридических лиц из России и оккупированных ею территорий.

Источник: Ракурс


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