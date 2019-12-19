В Донецке прогремели взрывы. Фото: ki.ill.in.ua

https://racurs.ua/n131055-v-okkupirovannom-donecke-razdautsya-vzryvy-socseti.html

Ракурс

В Донецке 19 декабря гремят взрывы, в некоторых районах оккупированного города прошла взрывная волна.

Взрывы фиксируют в северо-западном направлении. В социальной сети Twitter пользователи предполагают, что пророссийские боевики устроили провокацию, чтобы потом обвинить в содеянном Вооруженные силы Украины.

Донецк. Серия тяжелых взрывов с севера, — пишет пользователь UkraineForever. Начинают греметь взрывы севернее Донецка, — говорится в сообщении пользователя hochu @ domoy.

Официальной информации и подробностей о взрывах пока нет.

Напомним, весной на оккупированной Луганщине прогремел взрыв, который произошел на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе. После взрыва под землей остались заблокированы 17 шахтеров.