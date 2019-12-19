Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Донецке прогремели взрывы. Фото: ki.ill.in.ua

В оккупированном Донецке раздаются взрывы — соцсети

19 дек 2019, 15:58
999

В Донецке 19 декабря гремят взрывы, в некоторых районах оккупированного города прошла взрывная волна.

Взрывы фиксируют в северо-западном направлении. В социальной сети Twitter пользователи предполагают, что пророссийские боевики устроили провокацию, чтобы потом обвинить в содеянном Вооруженные силы Украины.

Донецк. Серия тяжелых взрывов с севера, — пишет пользователь UkraineForever.

Начинают греметь взрывы севернее Донецка, — говорится в сообщении пользователя hochu @ domoy.

Официальной информации и подробностей о взрывах пока нет.

Соцсети о взрывах в Донецке: Twitter

Соцсети о взрывах в Донецке: Twitter

Соцсети о взрывах в Донецке: Twitter

Соцсети о взрывах в Донецке: Twitter

Напомним, весной на оккупированной Луганщине прогремел взрыв, который произошел на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе. После взрыва под землей остались заблокированы 17 шахтеров.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше