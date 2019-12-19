Антон Геращенко. Фото: ZN.ua

https://racurs.ua/n131056-ubiystvo-sheremeta-analogichnaya-naydennoy-u-antonenko-mina-ispolzovalas-dlya-podryva.html

Ракурс

Убийство журналиста Павла Шеремета совершили с помощью взрывного устройства, аналогичного мине, обнаруженной при обыске у подозреваемого Андрея Антоненко.

Такое заявление сделал сегодня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в беседе с журналистами в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».

Речь идет о половине советской противопехотной мины МОН-50. Перед обыском Антоненко попросил по телефону своего товарища вынести «зеленую х-ню». Правоохранители оперативно отреагировали на данную информацию и нашли зеленый предмет, которым оказалась половина боевой противопехотной мины МОН-50.

По утверждению Геращенко, именно из половины такой мины было изготовлено взрывное устройство, с помощью которого был подорван автомобиль с находящимся внутри журналистом.

Геращенко добавил, что на сегодняшний день нельзя утверждать, что именно найденная у Антоненко мина использовалась для изготовления взрывчатки. Сейчас проводится экспертиза, которая установит, была ли половина мины Антоненко частью взрывчатки, использовавшейся для убийства Шеремета.

Геращенко заверил, что к Антоненко в любом случае будет масса вопросов со стороны правоохранительных органов, так как не каждый гражданин Украины имеет доступ к подобным боевым взрывным устройствам. Он также уточнил, что некоторые активисты пытаются запутать следствие, утверждая, что Антоненко хранил часть макета мины.

Геращенко добавил, что правоохранители будут выяснять у Антоненко, где сейчас находится вторая половина мины МОН-50.

Как известно, журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года. Неизвестные заминировали и взорвали его автомобиль в центре Киева.

12 декабря этого года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета, среди которых — боец Сил спецопераций, волонтер и музыкант Андрей Антоненко, волонтер и детский хирург в «Охматдете» Юлия Кузьменко. По версии следствия, именно Кузьменко будто бы подложила взрывчатку под авто Шеремета.