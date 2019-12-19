Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 20 грудня очікується сонячна з легкою хмарністю.

Температура повітря вночі від 2° морозу до 7° тепла. Вдень прогнозують від 4° тепла до 11° вище нуля в південних областях, в інших областях 4−6° тепла. Вітер в Україні південно-східний 5−10 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 20 грудня прогнозується хмарна з проясненнями. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, а вдень від 4−6° тепла.

У Львові в останній робочий день тижня очікується хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° тепла, вдень 8−10° тепла.

В Одесі у п’ятницю без істотних опадів. Вночі температура повітря 5−7° морозу, вдень 9−11° тепла.

У Дніпрі завтра хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря від 0° до 2° морозу, а вдень очікується 4−6° тепла.

У Харкові найближчої доби обіцяють хмарність. Вночі температура повітря від 1° нижче нуля до 1° тепла, а вдень очікується 4−6° тепла.

У Карпатах 19 грудня очікується сонячна та тепла погода. Температура повітря вночі від 1° морозу до 3° тепла, вдень 8−10° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 20 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики заявляли, що 19 грудня Гідрометцентр України обіцяв достатньо теплу погоду, як для грудня. Майже у всіх регіонах країни обіцяли від 5 до 9° тепла. На півдні очікується від 8 до 13°.