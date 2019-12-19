Ракурсhttps://racurs.ua/
Погода в Україні. Фото: Ракурс
Погода в Україні на 20 грудня: обіцяють легку хмарність та заморозки (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n131060-pogoda-v-ukrayini-na-20-grudnya-obicyaut-legku-hmarnist-ta-zamorozky-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 20 грудня очікується сонячна з легкою хмарністю.
Температура повітря вночі від 2° морозу до 7° тепла. Вдень прогнозують від 4° тепла до 11° вище нуля в південних областях, в інших областях 4−6° тепла. Вітер в Україні південно-східний 5−10 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.
Погода в Києві 20 грудня прогнозується хмарна з проясненнями. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, а вдень від 4−6° тепла.
У Львові в останній робочий день тижня очікується хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° тепла, вдень 8−10° тепла.
В Одесі у п’ятницю без істотних опадів. Вночі температура повітря 5−7° морозу, вдень 9−11° тепла.
У Дніпрі завтра хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря від 0° до 2° морозу, а вдень очікується 4−6° тепла.
У Харкові найближчої доби обіцяють хмарність. Вночі температура повітря від 1° нижче нуля до 1° тепла, а вдень очікується 4−6° тепла.
У Карпатах 19 грудня очікується сонячна та тепла погода. Температура повітря вночі від 1° морозу до 3° тепла, вдень 8−10° вище нуля.
Геомагнітна обстановка в Україні 20 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.
Нагадаємо, синоптики заявляли, що 19 грудня Гідрометцентр України обіцяв достатньо теплу погоду, як для грудня. Майже у всіх регіонах країни обіцяли від 5 до 9° тепла. На півдні очікується від 8 до 13°.
Загрузка...