Експедиція Кортеса: знайдено якорі з кораблів конкістадора, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131061-ekspedyciya-kortesa-znaydeno-yakori-z-korabliv-konkistadora-foto.html

Ракурс

Експедиція Ернана Кортеса до Центральної Америки знову обговорюється у всьому світі.

Біля берегів Мексики знайдено два якоря з кораблів іспанського конкістадора. Про це повідомляє Reuters.

Знахідку зафіксовано неподалік портового міста Веракрус. Експерти дослідили дно океану на глибині від 10 до 15 м. Артефакти виявлено магнітометрами.

Дослідники вважають, що предмети належали іспанському флоту. Довжина більшого з двох якорів становить майже 4 м, а ширина — близько 1,6 м.

Археологи переконались, що вони на вірному шляху у пошуку нових свідоцтв європейського завоювання Мексики. Дослідники розповіли про ще 15 локацій, в яких можуть знаходитися інші якорі. Частини затонулих іспанських галеонів ймовірно знаходяться у цій місцевості.

Учасники експедиції Ернана Кортеса вперше висадились поблизу Веракруса (раніше — Вілья-Ріка) у 1519 році. Місто стало жвавим портом вже у 1521 році. Кортес завоював землю ацтеків у XVI столітті.

Раніше на дні Середземного моря знайдено корабель часів Римської імперії. Археологи припускають, що він затонув у період між 100 роком н.е. та 100 роком до н.е.