Прес-конференція Путіна

https://racurs.ua/ua/n131044-pres-konferenciya-putina-v-usomu-vynen-poroshenko-rishennya-stokgolmskogo-sudu-politychne.html

Ракурс

Володимир Путін сьогодні на щорічній підсумковій прес-конференції заявив, що Україна нібито сама визнала владу ОРДЛО, повторив мантру про «их там нет» щодо іноземних військ на Донбасі, але заявив, що там є іноземні найманці. А ще пропонував Україні дешевий газ. «Ракурс» зібрав основні тези Путіна, що стосуються України.

У всьому винен Порошенко, а «мене взяли за горло»

Український журналіст Роман Цимбалюк поставив запитання, чи може Путін назвати дату, коли ухвалить рішення про розформування окупаційних адміністрацій у Луганську та Донецьку, які він називає республіками, але в мінських угодах їх немає. У відповідь Путін звинуватив екс-президента України Петра Порошенка в тому, що він сам наполіг на підписанні мінських угод представниками ОРДЛО, які були присутні на переговорах у Мінську.

Вони всі практично взяли мене за горло, а представники цих невизнаних республік відмовлялися це робити, але все-таки ми їх вмовили і вони поставили там підписи, — заявив Путін, стверджуючи, що це і є визнанням окупаційної влади.

Про Зеленського та нормандський формат

Коли люди потрапляють на такі місця, то вони пройшли якийсь відбір, це люди непересічні, — розповів Путін про своє ставлення до нового президента України Володимира Зеленського.

При цьому каже, що його насторожує заява Зеленського про можливий перегляд мінських угод. Якщо почнеться їх перегляд, ситуація взагалі може зайти у глухий кут, заявив Путін.

А анонсована в квітні зустріч «нормандської четвірки», на думку Путіна, буде актуальною, якщо відбудуться позитивні зміни.

Про «ихтамнетов» і танки в ОРДЛО: з’явилися від держав, які їм симпатизують

Коментуючи мінські угоди, які передбачають виведення іноземних військ і найманців із території Донбасу, Путін заявив:

Щодо іноземних віск, там їх немає. Ці формування складаються з місцевих жителів. Мене часто запитують, звідки у них танки, важке озброєння? У світі багато подібних конфліктів. Звідки вони беруть техніку? Від державних сил, які їм симпатизують.

А іноземні найманці, за словами Путіна, на Донбасі є, це «і німці, і французи».

Донбас порожняк не жене

Якщо й надалі застосовуватимуться силові рішення, то, думаю, навряд чи вдасться щось вирішити. Донбас порожняк не жене, — заявив Путін про варіанти вирішення військового конфлікту на Донбасі, ймовірно, натякаючи на дипломатичний шлях.

При цьому він традиційно звинуватив українську сторону в небажанні вирішувати питання війни на Донбасі шляхом «прямого діалогу».

Коли віддасть «газові» 3 млрд доларів

На запитання Цимбалюка про те, чи буде газова війна Росії з Україною і коли Москва виплатить Києву 3 млрд дол. згідно з постановою Стокгольмського арбітражу, Путін заявив, що вважає рішення суду в Стокгольмі політичним, але «рішення є і ми повинні цим керуватися».

При цьому він хоче зберегти транзит газу через Україну (ймовірно, через недобудову газогону «Північний потік» в обхід української території), питання нібито лише в обсягах і термінах.

Також Путін знову пропонував прямі поставки газу в Україну зі знижкою 20−25%, додавши фразу: «Я думаю, ми домовимося».

Якби українські танки були на Кубані

На прес-конференції Путіна підручні йому журналісти поскаржилися на перешкоджання їхній діяльності в Україні у той час, як українські кореспонденти допускаються в РФ.