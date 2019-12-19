Артем Ситник. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n131043-antykorupcioner-peretvoryvsya-u-korupcionera-dyrektor-nabu-popovnyv-reiestr-korupcioneriv-foto.html

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Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник був внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Підставою для цього стала постанова Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 року № 572/2133/19, яка була залишена в силі постановою Рівненського апеляційного суду від 13 грудня 2019 року. Директор НАБУ визнаний винним у порушенні вимог ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції», а також у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172−5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) (порушення встановлених законом обмежень при отриманні подарунків).

Інформація про це знаходиться у вільному доступі на сайті Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Таким чином, Ситник офіційно визнаний корупціонером.

Як відомо, Ситник неодноразово відпочивав у мисливському господарстві «Поліське-Сарни», розташованому в Рівненській області. Відпочинок директора НАБУ оплачував Микола Надейко, який пов’язаний із VAB-Банком. Слід уточнити, що НАБУ проводило розслідування за фактом розкрадання посадовими особами VAB-Банку стабілізаційного кредиту.

Було доведено, що Ситник під час відпочинку вживав елітні спиртні напої і делікатеси. Крім того, директор НАБУ розбив два квадроцикла вартістю 17 тис. дол. Всі витрати погасив Надейко.