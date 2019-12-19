Засідання у справі про націоналізацію «ПриватБанку» відклали. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n131042-sud-perenis-zasidannya-u-spravi-pro-nacionalizaciu-pryvatbanku.html

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Шостий апеляційний адміністративний суд переніс засідання по «ПриватБанку».

Суд за клопотанням «ПриватБанку» призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації банку до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім’ї Суркісів. Про це заявив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Нацбанку Віктор Григорчук, 19 грудня передає «РБК-Україна».

Також представник НБУ відзначив, що Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня в розгляді касаційної скарги Національного банку України, Міністерства фінансів та «ПриватБанку» на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім’ї Суркісів про скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов’язаними з «ПриватБанком» особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій у капітал.

Таким чином, справу про націоналізацію «ПриватБанку» розглядатимуть вже в 2020 році.

Раніше повідомлялося, що 19 грудня шостий апеляційний адміністративний суд в Києві мав розглянути апеляційну скаргу української держави на попереднє судове рішення, яким було визнано незаконною і скасовано націоналізацію «ПриватБанку» наприкінці 2016 року.

Нагадаємо, Національний банк України визнає «ПриватБанк» неплатоспроможним, якщо апеляційний суд ухвалить негативне для держави рішення у справі про націоналізацію. У НБУ запевнили, що робитимуть все, щоб зберегти фінансову стабільність банку й усі дії координуватимуть з Кабінетом міністрів.