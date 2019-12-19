Заседание по делу о национализации «ПриватБанка» отложили. Фото: РБК

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Шестой апелляционный административный суд перенес заседание по «ПриватБанку».

Суд по ходатайству «ПриватБанка» приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного админсуда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации банка к рассмотрению в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов. Об этом заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Виктор Григорчук, 19 декабря передает «РБК-Украина».

Также представитель НБУ отметил, что Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января в рассмотрении кассационной жалобы Национального банка Украины, Министерства финансов и «ПриватБанка» на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с «ПриватБанком» лицами и признании недействительной процедуры принудительной конвертации акций в капитал.

Таким образом, дело о национализации «ПриватБанка» будут рассматривать уже в 2020 году.

Ранее сообщалось, что 19 декабря шестой апелляционный административный суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу украинского государства на предыдущее судебное решение, которым было признана незаконной и отменена национализация «ПриватБанка» в конце 2016 года.

Напомним, Национальный банк Украины признает «ПриватБанк» неплатежеспособным, если апелляционный суд примет негативное для государства решение по делу о национализации. В НБУ заверили, что сделают все, чтобы сохранить финансовую стабильность банка и все действия будут координировать с Кабинетом министров.