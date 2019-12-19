Цемах обвинил Украину и Нидерланды в своем «похищении», фото: reuters

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Ракурс

Владимир Цемах, фигурант дела об уничтожении малазийского боинга рейса МН17, подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Он обвинил в своем «похищении» Украину и Нидерланды. Об этом сообщает «ТАСС».

Цемах считает, что сотрудники правоохранительных органов стран действовали незаконно. Он заявляет о незаконном содержании в СИЗО в Киеве. По его словам, пока он находился в камере, правоохранители «применяли к нему психотропные препараты».

Анатолий Кучерена, адвокат Цемаха, назвал такие действия «вопиющим нарушением прав человека». Жалобу Цемаха прокомментировал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

Это, скорее, отражает извращенную природу всей ситуации, — отметил в комментарии «Укринформу» Хиггинс.

Напомним, боинг рейса MH17 сбили российские военные над Донбассом в июле 2014 года. В результате атаки погибли все пассажиры и экипаж (всего 298 человек).