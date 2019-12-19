Цемах звинуватив Україну і Нідерланди у своєму «викраденні», фото: reuters

https://racurs.ua/ua/n131041-cemah-zvynuvatyv-ukrayinu-i-niderlandy-u-svoiemu-vykradenni.html

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Володимир Цемах, фігурант справи збиття малазійського боїнга МН17, подав скаргу до Європейського суду з прав людини.

Він звинуватив у своєму «викраденні» Україну та Нідерланди. Про це повідомляє «ТАСС».

Цемах вважає, що співробітники правоохоронних органів країн чинили стосовного нього незаконні дії. Він заявляє про незаконне утримання в СІЗО в Києві. За його словами, поки він знаходився у камері, правоохоронці «застосовували щодо нього психотропні препарати».

Анатолій Кучерена, адвокат Цемаха, назвав такі дії «кричущим порушенням прав людини». Скаргу Цемаха прокоментував засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

Це, скоріше, відображає збочену природу всієї ситуації, — зазначив у коментарі «Укрінформу» Гіґґінс.

Нагадаємо, боїнг рейсу MH17 збили російські військові над Донбасом в липні 2014 року. Унаслідок атаки загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).