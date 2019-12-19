Зеленський вніс до Ради два законопроекти. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n131040-zelenskyy-vnis-do-rady-zakonoproekt-scho-dozvolyaie-suddyam-ne-pryznachaty-zastavu-dlya.html

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Володимир Зеленський, президент України, вніс на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

Законопроект № 2620 стосується питання призначення застави корупціонерам. Глава держави пропонує доповнити ч. 4 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України п. 4, передбачивши, що слідчий суддя (суд) має право не визначати розмір застави при обранні запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальних провадженнях щодо тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину. Про це йдеться на сторінці проекту закону на сайті ВРУ.

Зазначається, що вказані зміни спрямовані на запобігання ухилення від кримінальної відповідальності осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні тяжких або особливо тяжких корупційних злочинів.

Законопроект № 2621 кваліфікує окремі службові злочини й, на думку президента Зеленського, цим удосконалить положення Кримінального кодексу України. Ініціатор запевняє, що зміни забезпечать єдність судової практики при розгляді відповідних справ та приведуть положення чинного законодавства у відповідність із міжнародними стандартами у сфері боротьби з корупцією.

Президент пропонує викласти п. 3 примітки до ст. 364 КК України у новій редакції, встановивши, що істотною шкодою у ст. 364, 364−1, 365, 365−2, 367 ККУ, якщо вона полягає у завдаванні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, який стосується переслідування так званих злодіїв у законі. Документ передбачає кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі «злодія у законі».