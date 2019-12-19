Зеленский внес в Раду два законопроекта. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, внес на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы.

Законопроект № 2620 касается вопроса назначения залога коррупционерам. Глава государства предлагает дополнить ч. 4 ст. 183 Уголовного процессуального кодекса Украины п. 4, предусмотрев, что судья (суд) вправе не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовных производствах относительно тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления. Об этом говорится на странице проекта закона на сайте ВРУ.

Отмечается, что указанные изменения направлены на предотвращение уклонения от уголовной ответственности лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении тяжких или особо тяжких коррупционных преступлений.

Законопроект № 2621 квалифицирует отдельные служебные преступления и, по мнению президента Зеленского, этим усовершенствует положение Уголовного кодекса Украины. Инициатор уверяет, что изменения обеспечат единство судебной практики при рассмотрении соответствующих дел и приведут положения действующего законодательства в соответствие с международными стандартами в сфере борьбы с коррупцией.

Президент предлагает изложить п. 3 примечания в ст. 364 УК Украины в новой редакции, установив, что существенным вредом в ст. 364, 364−1, 365, 365−2, 367 УКУ, если она заключается в нанесении материальных убытков, считается такой вред, который в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который касается преследования так называемых воров в законе. Документ предусматривает уголовную ответственность за нахождение лиц в статусе «вора в законе».