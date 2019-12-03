Зеленский внес в Раду законопроект о «ворах в законе». Фото: Zik

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«Воры в законе» будут преследоваться в Украине. Президент Владимир Зеленский внес соответствующий законопроект в Верховную Раду.

Проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом» предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе «вора в законе», сообщается на президентском сайте.

Согласно пояснительной записке, политическая и экономическая стабильность в Украине требует существенных изменений в правоохранительной сфере, в частности, усиленной борьбы с организованной преступностью. Именно она представляет значительную угрозу для прав и интересов граждан, национальной и общественной безопасности Украины.

«Ворами в законе» президент называет организованную преступность и лиц, осуществляющих ее организацию и руководство. Они формируют в Украине типичную для стран бывшего СССР преступную среду. У них есть жесткий кодекс поведения, устоявшиеся уголовные традиции, высокий уровень иерархичности, закрытости и конспиративности.

Напомним, что летом полиции Крыма совместно со Службой безопасности Украины удалось разоблачить деятельность преступной организации, которую контролировали так называемые «воры в законе».