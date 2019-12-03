Зеленський вніс до Ради законопроект про «злодіїв у законі». Фото: Zik

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«Злодії у законі» переслідуватимуться в Україні. Президент Володимир Зеленський вніс відповідний законопроект до Верховної Ради.

Проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» передбачає кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі «злодія у законі», повідомляється на президентському сайті.

Згідно з пояснювальною запискою, політична й економічна стабільність в Україні вимагає суттєвих змін у правоохоронній сфері, зокрема, посиленої боротьби з організованою злочинністю. Саме вона становить значну загрозу для прав та інтересів громадян, національної і публічної безпеки України.

«Злодіями у законі» президент називає організовану злочинність та осіб, які здійснюють її організацію і керівництво. Вони формують в Україні типове для країн колишнього СРСР злочинне середовище. В них наявний жорсткий кодекс поведінки, сталі кримінальні традиції, високий рівень ієрархічності, закритості та конспіративності.

Нагадаємо, що влітку поліції Криму спільно зі Службою безпеки України вдалося викрити діяльність злочинної організації, яку контролювали так звані «злодії у законі».