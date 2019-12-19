Артем Сытник. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n131043-antikorrupcioner-prevratilsya-v-korrupcionera-direktor-nabu-popolnil-reestr-korrupcionerov-foto.html

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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник был внесен в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Основанием для этого стало постановление Сарненского районного суда Ровненской области от 6 сентября 2019 года № 572/2133/19, которое было оставлено в силе постановлением Ровненского апелляционного суда от 13 декабря 2019 года. Директор НАБУ признан виновным в нарушении требований ст. 23 Закона Украины «О предотвращении коррупции», а также в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172−5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) (нарушение установленных законом ограничений при получении подарков).

Информация об этом находится в свободном доступе на сайте Единого государственного реестра лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Таким образом, Сытник официально признан коррупционером.

Как известно, Сытник неоднократно отдыхал в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны», расположенном в Ровненской области. Отдых директора НАБУ оплачивал Николай Надейко, который связан с VAB-Банком. Следует уточнить, что НАБУ проводило расследование по факту хищения должностными лицами VAB-Банка стабилизационного кредита.

Было доказано, что Сытник во время отдыха употреблял элитные спиртные напитки и деликатесы. Кроме того, директор НАБУ разбил два квадроцикла стоимостью 17 тыс. долл. Все расходы погасил Надейко.