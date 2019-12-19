Пресс-конференция Путина

https://racurs.ua/n131044-press-konferenciya-putina-vo-vsem-vinovat-poroshenko-reshenie-stokgolmskogo-suda-politicheskoe.html

Ракурс

Владимир Путин сегодня на ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что Украина якобы сама признала власти ОРДЛО, повторил мантру про «их там нет» относительно иностранных войск на Донбассе, но заявил, что там есть иностранные наемники. А еще предлагал Украине дешевый газ. «Ракурс» собрал основные тезисы Путина, касающиеся Украины.

Во всем виноват Порошенко, а «меня взяли за горло»

Украинский журналист Роман Цимбалюк задал вопрос, может ли Путин назвать дату, когда примет решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке, которые он называет республиками, но в минских соглашениях их нет. В ответ Путин обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в том, что он сам настоял на подписании минских соглашений членами непризнанных республик, которые присутствовали на переговорах в Минске.

Они все практически взяли меня за горло, а представители этих непризнанных республик отказывались это делать, но все-таки мы их уговорили и они поставили там подписи, — заявил Путин, утверждая, что это и есть признание оккупационных властей.

О Зеленском и нормандском формате

Когда люди попадают на такие места, значит они прошли какой-то отбор, это люди незаурядные, — рассказал Путин о своем отношении к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

При этом говорит, что его насторожило заявление Зеленского о возможном пересмотре минских соглашений. Если начнется их пересмотр, ситуация вообще может зайти в тупик, заявил Путин.

А анонсированная в апреле встреча «нормандской четверки», по мнению Путина, будет актуальной, если произойдут позитивные изменения.

Про ихтамнетов и танки в ОРДЛО: появились от симпатизирующих им государств

Говоря о минских соглашениях, которые предусматривают вывод иностранных войск и наемников с территории Донбасса, Путин заявил:

Что касается иностранных воск, там их нет. Эти формирования состоят из местных жителей. Меня часто спрашивают, откуда у них танки, тяжелое вооружение? В мире много подобных конфликтов. Откуда они берут технику? От государственных сил, которые им симпатизируют.

А иностранные наемники, по словам Путина, на Донбассе есть, это «и немцы, и французы».

Донбасс порожняк не гонит

Если и дальше будут предприниматься силовые решения, то, думаю, вряд ли удастся что-то решить. Донбасс порожняк не гонит. Фраза хулиганская, но верная, — заявил Путин о вариантах решения военного конфликта на Донбассе, вероятно, намекая на дипломатический путь.

При этом он традиционно обвинил украинскую сторону в нежелании решать вопрос войны на Донбассе путем «прямого диалога».

Когда отдаст «газовые» 3 млрд долларов

На вопрос Цимбалюка о том, будет ли газовая война России с Украиной и когда Москва выплатит Киеву 3 млрд долл. согласно постановлению Стокгольмского арбитража, Путин заявил, что считает решение суда в Стокгольме политическим.

При этом он хочет сохранять транзит газа через Украину, вопрос только в объемах и сроках.

Также Путин снова предлагал прямые поставки газа в Украину по скидке 20−25%, добавив фразу: «Я думаю, мы договоримся».

Если бы украинские танки были на Кубани

На пресс-конференции Путина подручные ему журналисты пожаловались на препятствование их деятельности в Украине, в то время, как украинские корреспонденты допускаются в РФ.