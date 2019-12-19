Розстріли на Майдані: екс-беркутівця відпустили під домашній арешт

Під час Революції гідності, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n131066-rozstrily-na-maydani-eks-berkutivcya-vidpustyly-pid-domashniy-aresht.html

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Колишнього бійця міліцейського спецпідрозділу «Беркут» Олександра Маринченка, якого звинувачують у розстрілах учасників Євромайдану в лютому 2014 року, випустили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

Про це заявив один із адвокатів звинувачуваних у розстрілах екс-беркутівців Олександр Горошинський, повідомляє видання «Громадське».

Вважається, що за час Революції гідності загинули загалом 107 активістів. Найбільша кількість вбитих припала на 20 лютого 2014 року, коли по мітингувальниках відкрили активну стрілянину з вогнепальної зброї.

Також під час події Євромайдану загинули 13 силовиків.

Нагадаємо, наприкінці жовтня ще одному звинувачуваному в причетності до розстрілів мітингувальників екс-беркутівцю було пом’якшено запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт.