Верховна Рада ухвалила бурштиновий законопроект. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n131049-rada-shvalyla-zakon-pro-kryminalizaciu-nezakonnogo-vydobutku-burshtynu.html

Ракурс

Верховна Рада 19 грудня врегулювала видобуток бурштину в Україні.

Народні обранці 279 голосами підтримали в другому читанні та в цілому законопроект № 2240 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину». Про це йшлося в трансляції сьогоднішнього засідання ВРУ.

У тексті законопроекту йдеться про те, що Кримінальний кодекс України доповнили ст. 240. Це означає, що незаконне видобування, збут, придбання і перевезення бурштину караються штрафом від 3 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таке ж порушення може передбачати обмеження свободи на термін від 3 до 6 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна.

Такі повторно вчинені дії, або видобуток бурштину у великих розмірах, чи видобуток «сонячного каміння» на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років з конфіскацією майна.

Якщо ж незаконному видобутку бурштину сприяв посадовець, то такі дії карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Перелічені вище дії, які спричинили збитки на суму понад 85 тис. грн, караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину та перевезення його через кордон.