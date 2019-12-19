Місце інциденту, фото: «Лентач»

https://racurs.ua/ua/n131068-bilya-budivli-fsb-v-moskvi-stalasya-strilyanyna-ie-jertvy-foto-video.html

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Біля комплексу будівель ФСБ РФ у Москві на вулиці Велика Луб’янка невідома особа сьогодні ввечері відкрила стрілянину з автомата Калашникова.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За різними відомостями, загинули від однієї до трьох людей, також повідомляється про поранених. Загиблі — співробітники Федеральної служби охорони.

Крім того, відрізняються і дані щодо кількості нападників — від одного до трьох. За інформацією джерел Telegram-каналу «Відкриті медіа», двох з нападників вбили, третій продовжує відстрілюватися.

За інформацією джерел агентства РБК, стрілянина була відкрита в приймальні ФСБ, після чого озброєний чоловік вибіг на вулицю.

Повідомляється, що прилеглі до місця інциденту вулиці перекриті, влада міста рекомендує автомобілістам обирати інші маршрути.

Нагадаємо, на початку грудня в Росії п’яний чоловік відкрив вогонь по перехожих. В результаті одна людина загинула, ще двоє були поранені.