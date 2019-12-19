Головні новини за 19 грудня: газові переговори, перенесення суду щодо націоналізації «ПриватБанку» та блокування виплат урядом

Україна та Росія досягли попередньої домовленості щодо транзиту газу, фото: «24 канал»

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Україна та Росія за результатами понад семигодинних переговорів у Берліні досягли принципової угоди стосовно нового контракту щодо транзиту російського газу через територію України.

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Нижня палата Конгресу США — Палата представників, проголосувала за імпічмент президента Дональда Трампа. Далі звинувачення будуть передані до Сенату, де процедура імпічменту перетворюється на судовий процес.

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